استخبارات السودان وإثيوبيا تحبطان مخططاً إرهابياً خطيراً ضد الإمارات

أحبطت أجهزة الاستخبارات الأثيوبية والسودانية مخطط هجوم على السفارات الإماراتية في أديس والخرطوم.

وبحسب التفاصيل فإن الموقوفين مجموعتين إيرانيتين هدفهم “الانتقام” لمقتل سليماني وفخرزاده. عملية اعتقال ثالثة تمت في السويد.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نقلا عن بيان من جهاز المخابرات أن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في أديس أبابا.

وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

وأوضحت أن “المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح”.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن مجموعة ثانية من المشتبه بهم تخطط لمهاجمة البعثة الدبلوماسية للإمارات في السودان المجاور.

وأضافت أن جهاز الأمن الوطني الإثيوبي يتعاون مع نظرائه السودانيين بشأن هذا الجانب من المؤامرة.

وذكرت الوكالة أنه تم رصد بعض المشتبه بهم الخمسة عشر بالقرب من السفارة.

وقالت إن آخرين تلقوا مبالغ نقدية من الجهات الراعية لهم.

وأضافت أن أحد مدبري المؤامرة اعتقل في السويد.