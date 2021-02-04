هدم واعتقالات.. الجيش الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية

هدم الجيش الإسرائيلي خربة حمصة في الأغوار الفلسطينية وحاصر عدداً من الفلسطينيين، إضافة لهدم منازل ومنشآت أخرى في جنوب الضفة الغربية وشمالها، فيما اعتقل 26 فلسطينياً.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي هدم أمس الأربعاء، 20 منشأة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، و5 خيم نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني وليد عساف، بأن “الاحتلال هدم 20 منشأة في الخربة الواقعة في سهل البقيعة”، مشيراً إلى أن 40 منشأة قد تم هدمها قبل يومين للعائلات ذاتها.

وفي ساعات المساء، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي خربة حمصة بالأغوار الشمالية، وفككت الخيام التي قدمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للمواطنين بدلاً من التي هدمها صباحاً.

واحتجز الجيش الإسرائيلي محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، لعدة ساعات، خلال تفقده لآثار الدمار الذي خلفه الاحتلال في خربة حمصة.

وفي القدس، هدمت السلطات الإسرائيلية، منزلاً قيد الإنشاء، وأسواراً بطول 70 متراً في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وفي يطا (جنوب الضفة) هدمت السلطات الإسرائيلية منزلاً، كما هدمت قوات الجيش الإسرائيلي، 11 كشكاً، في قرية عانين غرب جنين، للمرة الثانية على التوالي، تستخدم كبقالات صغيرة.