عاجل… التعليم لمنسوبيها: تقّيدوا بـ”منصة صحة” للتعامل مع الإجازات المرضية

أكدت وزارة التعليم على جميع منسوبيها (بنين وبنات) التقيّد بـ(منصة صحة) للتعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية.

على أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير.

وفي التعميم الذي وجتهه الوزارة لجميع الادارات والجامعات وقطاعات التعليم في المناطق والمحافظات والمبني على تعميم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت الوزارة

على أن يكون التعامل مع الإجازات المرضية لشاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية

وغيرهم، من خلال منصة (صحة) على أن تكون التقارير الطبية مستوفية لأركانها النظامية

حسب الصلاحيات الممنوحة في كل تقرير.