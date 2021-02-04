تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 192.06 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 فبراير 2021.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل نحو 219.50 ريال (58.52 دولار)، مقابل 221.36 ريال (59.03 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 192.06 ريال (51.20 دولار)، مقابل 193.69 ريال (51.65 دولار) أمس.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 164.63 ريال (43.89 دولار)، مقابل 166.02 ريال (44.27 دولار) عند أخر إغلاق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 128.04 ريال (34.13 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 109.75 ريال (29.26 دولار)، وعيار 10 سجل نحو 91.46 ريال (24.38 دولار).

وتأثرت أسعار الذهب في السعودية بحالة التذبذب العالمية في الأسعار جراء ضبابية التحفيز الأمريكي، وإبقاء الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة المنخفضة لدعم الدولار.