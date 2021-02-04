مرور الرياض يقبض على قائد مركبة “استصدم بعدد من المركبات دون توقف”

أعلن مرور منطقة الرياض إلقاء القبض على قائد مركبة، اصطدم بعدة سيارات على الدائري الجنوبي وفر هاربا من مكان الحادث.

وذكر المرور أن قائد المركبة اصطدم بعدد من المركبات بالدائري الجنوبي، دون التوقف في موقع الحادث.

وأشار المرور إلى أنه تم إلقاء القبض عليه، وجارٍ استكمال إجراءات وتطبيق المخالفات المقررة في نظام المرور.