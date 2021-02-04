قصف إسرائيلي يستهدف موقعاً للميليشيات الإيرانية في سوريا

دوت عدة انفجارات في ريف القنيطرة، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف موقع عسكري للجيش السوري والميليشيات الإيرانية، تزامناً مع محاولة المضادات الأرضية التابعة للجيش التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وتشن إسرائيل من حين لآخر قصفاً على مواقع في سوريا تتبع للميليشيات الإيرانية.

وبحسب المرصد السوري، فإن القصف الجديد هو الثاني منذ 22 يناير حينما استهدف الجيش الإسرائيلي 5 مواقع على الأقل يتواجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” الإرهابي ضمن قطعات الحكومة العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سوريا.

مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل، فيما تسببت بقايا الصواريخ التي أطلقتها كتائب الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري في محاولة منها للتصدي للصواريخ الإسرائيلية بمقتل عائلة مكونة منامرأة وزوجها وطفلين، بالإضافة إلى إصابة 3، وذلك بعد سقوط بقايا إحداها على حي كازو الواقع في القسم الشمالي الغربي لمدينة حماة.