بـ97.7%.. السعودية تتصدر نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربية

أوضح مركز الإحصاء الخليجي أن السعودية تصدرت نسب التعافي من كورونا بدول الخليج العربية بـ97.7%، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم (4,343,329) بدول مجلس التعاون الخليجي حتى أمس الأربعاء.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بدول الخليج العربي بلغت (1,241,567)، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي (1,181,975)، وبلغت حالات الوفاة (10,382).

وأشار المركز إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس بلغت في السعودية 97.7%، وفي قطر 95.5%، و95.3% في كل من سلطنة عمان والكويت، و95.2% في كل من الإمارات والبحرين.