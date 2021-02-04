العثور على جثة الناشط لقمان سليم مقتولا في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الخميس، بالعثور على الناشط لقمان سليم، الذي يعتبر من أشد منتقدي حزب الله، مقتولا، جنوبي البلاد.

ومنذ مساء الأربعاء، فُقد الاتصال بالكاتب اللبناني لقمان سليم، خلال زيارته لأحد الأصدقاء في إحدي القرى بجنوب لبنان، معقل حزب الله، قبل العثور عليه مقتولا صباح اليوم.