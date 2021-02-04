تركيا تخالف القرارات الأممية وتواصل تدريب مليشيات الوفاق الليبية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الأربعاء، عن مواصلة التدريب العسكري لعناصر حكومة الوفاق الليبية، في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية بين أنقرة والوفاق، بالمخالفة للقرارات الأممية ومخرجات مؤتمر برلين ومحادثات جنيف بعدم تسليح الفرقاء الليبيين.

ونقل موقع “تركيا الآن” عن وزارة الدفاع التركية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قولها، إنه “في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، تواصل تدريباتها للقوات المسلحة الليبية، حيث تلقى الجنود الليبيون تدريبات الدفاع الأساسية والتزود بالأوكسجين”.

وأوضح موقع “تركيا الآن” أن هذه التدريبات تعتبر مخالفة للقرار الذي توصلت له محادثات جنيف بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي الليبية، ووقف عمليات تدريب أطراف النزاع في الداخل الليبي.

وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها أنقرة القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، وسبق أن خالفت مخرجات مؤتمر برلين، الذي يقضي بوقف تصدير السلاح إلى ليبيا، بحسب الموقع التركي.