واشنطن تراقب الاحتجاجات الشعبية في تركيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب المظاهرات السلمية التي تشهدها تركيا احتجاجًا على تعيين رئيس جديد لإحدى أبرز جامعات إسطنبول من جانب الرئيس التركي رجب أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية،في بيان أوردت وكالة الأنباء الألمانية مقتطفات منه،: نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين.. حرية التعبير، حتى الكلام الذي قد يجده البعض غير مريح، هي عنصر حاسم في ديمقراطية نشطة وفعالة وتجب حمايتها.

وتابعت وزارة الخارجية: تعتمد المجتمعات المسالمة والمزدهرة والشاملة على التدفق الحر للمعلومات والأفكار.. تعطي الولايات المتحدة الأولوية لحماية حقوق الإنسان وتقف جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يناضلون من أجل حرياتهم الديمقراطية الأساسية.