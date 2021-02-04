تسليم 2522 جهازاً لطلاب «تكافل» من المرحلة الابتدائية في الطائف

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجية والارشاد بنين ، الانتهاء من عمليات تسليم 2522 جهازاً لوحياً لطلاب مؤسسة تكافل من المرحلة الابتدائية، بمعدل 1033 جهازاً للبنين، و 1489 جهازاً للبنات.

حيث يأتي ذلك استمراراً لما تم تسليمه سابقا لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية والبالغ عددها 3232 جهازاً للبنين والبنات، من أجل تمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، قد أعلنت في الفصل الدراسي الأول، الانتهاء من عمليات توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المُقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة بمعدل 766 جهازاً للبنين.

و 835 جهازاً للبنات، وتم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة بالمراحل الأخرى.

حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.

وقد اطلع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ طلال اللهيبي في وقت سابق على الأجهزة اللوحية المصروفة للطلبة التي تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات، وبرشور تعريفي لكل طالب وطالبة، وتم إرسالها لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية وفق الكشوفات المعتمدة، لتسليمها للطلاب والتنسيق في ذلك مع قادة وقائدات المدارس.

وأكد اللهيبي على الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه البادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس احتياجاتهم.