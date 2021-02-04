من 15 ألف إلى 125 ألف سنويا.. إدارة بايدن تخطط لزيادة عدد اللاجئين

تخطط إدارة بايدن للإعلان اليوم أنها ستزيد عدد اللاجئين الذين يمكنهم الدخول إلى الولايات المتحدة ، في خطوة نحو زيادة قبول اللاجئين بعد سنوات من انخفاض عدد الوافدين في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقا لشبكة سي ان ان.

من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن ، عن نيته زيادة عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة خلال زيارة إلى وزارة الخارجية حيث يجب أن تتم الموافقة على سقف اللاجئين من قبل الرئيس.

تعهد بايدن بتحديد سقف سنوي للقبول يبلغ 125 الف من المهاجرين سنويا الامر الذي يعتبر اختلافا كبيرا عن الرقم الذي حدده الرئيس السابق ترامب (15 الف فقط سنويا).

تعتمد زيادة سقف اللاجئين على سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذها بايدن بهدف تحديد مسار جديد لسياسة الهجرة الأمريكية في أعقاب النهج المتشدد لإدارة ترامب، وقد وقع بايدن على ثلاثة أوامر تنفيذية تتضمن مراجعات مباشرة إلى حد كبير لسياسات عهد ترامب ، بما في ذلك إنشاء فرقة عمل مصممة لجمع شمل العائلات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

قال بايدن في البيت الأبيض ، إلى جانب نائب الرئيس كامالا هاريس: “أنا لا أضع قانونًا جديدًا ، أنا ألغي السياسة السيئة”. “هذا يتعلق بكيفية أمريكا أكثر أمانًا وأقوى وازدهارًا عندما يكون لدينا نظام هجرة قانوني عادل ومنظم وإنساني.”