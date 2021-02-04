عاجل.. 67 ألف وحدة تحت الإنشاء يتيحها “سكني” في منطقة مكة المكرمة

بلغ عدد المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة ضمن برنامج سكني 23 مشروعاً يوفرها البرنامج بالشراكة مع القطاع الخاص، تتيح نحو 67,220 وحدة سكنية، على مساحات إجمالية تصل إلى 14.3 مليون م2، ويمكن الاطلاع على مشاريع منطقة مكة المكرمة من خلال زيارة الرابط https://cutt.us/Jn9ob .

وأوضح البرنامج أن هذه المشاريع تتوزع في منطقة مكة المكرمة، توفّر وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس، وبأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لرفع نسبة التملك السكني والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

وبين البرنامج أن محافظة جدة تستحوذ على العدد الأكبر من المشاريع بواقع 15 مشروعاً تضم 55,167 وحدة سكنية على مساحة تبلغ 5.2 مليون م2، ثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الميّار السكنية التي توفّر 17,961 وحدة سكنية على مساحة 3.9 مليون م2، وهي: “ربى جدة وأعالي جدة وتلال الغروب”، وثلاثة منها تقع ضمن ضاحية الجوهرة السكنية التي توفّر6980 وحدة سكنية على مساحة 2 مليون م2، وهي: “بوفارديا سيتي وفينان والجوهرة ريزيدنس”، وبقية المشاريع تتوزع في مواقع استراتيجية وسط وشمال محافظة جدة، وهي: “خيالا- دار سمو، وخيالا- المهندية، وخيالا- سما جدة، وداري كيو، وجدة جاردنز، وأبحر بارك، وقرية موجان، وروابي الحجاز، وأبراج بوابة التحلية 1”.

وتحتضن مكة المكرمة ثلاثة مشاريع تحت الإنشاء توفّر 5607 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 1.3 مليون م2 في مواقع استراتيجية على طرق رئيسية ومحورية داخل حدود الحرم المكي، هي: “ريتاج مكة” و”المعيصم” و”جوهرة الرصيفة”، ضمن خيارات وتصاميم عصرية متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر السعودية.

وتشهد محافظة الطائف تنفيذ ثلاثة مشاريع سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص تشمل على 5819 وحدة سكنية، على مساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون م2 تتميز بمواقعها الاستراتيجية في الطائف، وهي “تاج المصيف” و”الفتح” و”مدينة الورود”، فيما تضّم محافظة رابغ مشروعين سكنيين هما: “ديار رابغ” و”الشروق” يوفران 629 وحدة سكنية على مساحة 410 ألف م2.

وأكد برنامج “سكني” على استمراره في توفير المزيد من الخيارات السكنية المتنوعة التي تلائم كافة رغبات وتطلعات الأسر السعودية، وإضافة المزيد من المشاريع والمخططات السكنية وإتاحة حجزها عبر موقع وتطبيق “سكني” بالاستفادة من الحلول التمويلية المدعومة بما يسهم في تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات اللازمة لتوفير أسلوب حياة عصرية.

يُذكر أن برنامج “سكني” قدم خدماته إلى أكثر من 1.1 مليون أسرة سعودية منذ انطلاقه في 2017 حتى نهاية 2020 من خلال مختلف الخيارات السكنية والحلول التمويلية، منها أكثر من 390 ألف أسرة خلال 2020 ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة في إطار تسهيل التملّك السكني للأسر السعودية ورفع نسبته وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.