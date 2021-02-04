البلديات تغلق قرابة 200 منشأة في عدة مناطق لمخالفة الإجراءات الاحترازية

أغلقت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 5 منشآت تجارية ومقهى وأصدرت غرامات على 20 منشأة، وذلك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وذلك للحد من انتشار COVID-19 .

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي، قيام وكالة البلديات ممثلة في البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف عمل الفرق الميدانية بهدف متابعة أعمال الأنشطة التجارية والمتعلقة بالصحة العامة للوقاية من انتشار‫ فيروس كورونا، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية و المحافظة على الصحة العامة .

في السياق؛ أغلقت أمانة منطقة القصيم أمس، (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ، بعد تنفيذ (1735) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة، ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي .

وتضمنت الجولات الرقابية إصدار (192) إشعارا ومخالفة بلدية و (35) مخالفة للتدابير الاحترازية ، ومصادرة (889) من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

كما أصدرت أمانة منطقة القصيم تعليمات تؤكد على اشتراط تفعيل تطبيق (توكلنا) للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية .

أما في منطقة عسير، فأغلقت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها أمس، ١٧٤ منشأةً تجارية وغذائية مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الجولات الميدانية متواصلة على مدار الساعة لمتابعة المنشآت والمجمعات التجارية والمقاهي وأسواق النفع العام، مؤكدًا أنه تم إغلاق المنشآت المخالفة ورفع المخالفات المرصودة مباشرةً عبر تطبيق “ميدان”، مع التوعية والتذكير بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات الوقائية المتبعة .

وأبان الحميدي أن المخالفات المرصودة تنوعت بين السماح بدخول غير الملتزمين بالكمامات، ومخالفات عدم تأمين المعقمات والمطهرات علاوةً على عدم قياس الحرارة للموظفين والعملاء، وعدم تطهير العربات .