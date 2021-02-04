 “الشؤون الإسلامية”: تطبيق توكلنا شرطاً إلزامياً لدخول الوزارة وفروعها

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن تحميل تطبيق “توكلنا” شرطاً إلزامياً لدخول الموظفين والمراجعين لمقر الوزارة وللفروع والأمانات المرتبطة بها بالمملكة اعتباراً من يوم الأحد القادم .

وبينت الوزارة أن توجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي أصدره اليوم يؤكد على الالتزام بالتدابير الوقائية، وتحقيق التباعد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصاً على سلامة الجميع .

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية حرصت على تطبيق كافة التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في مقار العمل، حيث اشترطت على المراجعين لديوان الوزارة وفروعها حجز موعد، إلى جانب توفير خدمة “تواصل” عبر بوابة الوزارة الرقمية، وتفعيل الخدمات الإلكترونية لإنهاء المعاملات “عن بعد” .