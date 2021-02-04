فرص استثمارية ببلدية مركز القفل في صامطة

طرحت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، عددًا من الفرص الاستثمارية، عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، شملت أنشطة استثمارية متنوعة بعدد من الحدائق والمنتزهات.

وأوضح رئيس بلدية مركز القفل المكلف المهندس مشاري بن حسن الحاذق، أن البلدية وقعت اليوم عقدين استثماريين ضمن الفرص الاستثمارية المطروحة، وذلك بحديقة الحد الجنوبي بقرية الحقلة، وذلك بهدف جذب المتنزهين وتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الحديقة.

وبين أن الفرص المطروحة للاستثمار تسعى لتعزز جودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري بالمركز والقرى التابعة له من خلال تهيئة الأماكن العامة لتكون متنفسًا للجميع، داعياً المستثمرين لزيارة بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، والاطلاع على جميع التفاصيل والفرص المطروحة.