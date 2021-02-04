وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يعتمد المجلس التأسيسي لشركة ‏أمانة منطقة حائل

اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل حيث تكون أعضائه من أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، وممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هاشم بن إبراهيم الفواز، وممثل هيئة تطوير حائل فؤاد بن فهد الغصاب، وممثلي القطاع الخاص المهندس خالد بن محمد التلمساني ومكارم بن صبحي بترجي.
وأقر من المجلس في اجتماعه الأول تعيين المهندس سالم بن عوده السعدي أميناً للمجلس.
وهنأ أمين منطقة حائل رئيس المجلس الأعضاء المُعينين في المجلس على ثقة معالي الوزير، مثمناً الخبرات والقدرات المتميزة التي يتميزون بها وستكون – بحول الله – رافداً وداعماً لنجاح تأسيس الشركة.
يذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من أبرزها تطوير أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني في المدينة ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية لنشاطات الشركة.