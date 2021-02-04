لمناقشة دور السوق الخليجية المشتركة.. لقاء رئيسي مجلس التعاون وهيئة السوق المالية

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف مبارك الحجرف في الرياض اليوم ، رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.

وجرى خلال اللقاء مناقشة دور السوق الخليجية المشتركة وأهمية متابعة تطبيق مساراتها العشرة في خدمة دول مجلس التعاون واقتصادها، وتحديداً تطبيق المادة (5) من الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على “تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها”، وذلك بهدف تكامل الأسواق المالية، وتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.

وأشار الحجرف إلى المؤشرات الإحصائية الحالية التي تشير الي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بنهاية 2020م، حيث بلغت أكثر من 3 ترليونات دولار ، كما بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 653 شركة مساهمة تمثل 96% من إجمالي الشركات المساهمة المدرجة في أسواق دول المجلس .

فيما بلغ عدد المساهمين 430 ألف من مواطني مجلس التعاون يتملكون أسهم الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية.

كما ناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية في تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس .