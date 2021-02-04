“الغذاء والدواء” تلزم المنشآت الخاضعة لرقابتها بتفعيل تطبيق “توكلنا”.. وتشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتفعيل تطبيق “توكلنا”، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية والتي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوفر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزودة بصابون ومعقم خاص للأيدي موضحًا بجانبها شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المصنع بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

وتضمن الدليل الإرشادي طرق التعامل والاستجابة لإصابة العاملين، إذ يجب عزل من تظهر عليهم أعراض مثل (الحمى أو السعال أو ضيق التنفس) على الفور عند الوصول إلى العمل، أما في حال إصابتهم بالمرض أثناء العمل فيتم عزلهم عن الموظفين والعملاء والزوار الآخرين وإرسالهم إلى المنزل.

وفي حال التأكد من إصابة أحد الموظفين بـ”كورونا”، فينبغي لأصحاب العمل إبلاغ الموظفين الآخرين باحتمال تعرضهم للفيروس في مكان العمل، واتباع ارشادات وزارة الصحة المتعلقة بشأن التعامل مع المرضى وطرق العزل لتوفير سكن مؤقت للعزل حسب الحاجة، إضافةً إلى إغلاق المناطق التي زارها المشتبه بإصابته أو المريض، وتطبيق الحجز الاحترازي لمدة لا تقل عن 72 ساعة من آخر اتصال للعامل المصاب أو المشتبه بإصابته من تاريخ الانتاج لجميع المنتجات التي انتجت في المصنع وكذلك الموجودة في المستودعات التابعة له والتي تم التعامل معها من الموظف المصاب أو المشتبه في إصابته.

ويجري مفتشو “الغذاء والدواء” جولات رقابية على المنشآت الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية، إذ زارت الهيئة خلال الفترة (27 يناير – 2 فبراير) 924 منشأة ورصدت 21 مخالفة، وأحالت المخالفين إلى الجهات المعنية.

ودعت “الهيئة” إلى إبلاغها عن مخالفات المنشآت الخاضعة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد”.