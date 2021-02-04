عاجل.. إدارة تطبيق توكلنا: سنقوم إرسال رسالة نصية بحالة المسجلين لحين انتهاء المشكلة التقنية

أعلنت إدارة تطبيق توكلنا: سنقوم إرسال رسالة نصية بحالة المسجلين لحين انتهاء المشكلة التقنية.

إلحاقًا بالبيان التوضيحي السابق، تكرر إدارة تطبيق توكلنا شكرها لجميع مستخدمي التطبيق لوعيهم الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وتعلن إدارة التطبيق أنه – ولحين استكمال الإصلاحات الفنيّة للتطبيق – سيتم إرسال رسالة نصيّة بالحالة الصحية لجميع المسجلين في منصتي توكلنا وأبشر. وتعد هذه الرسالة حلًّا مؤقتًا ومعتمدًا يتيح للجهات المُشرفة على تطبيق الإجراءات الاحترازيّة التأكد من الحالة الصحية للمستخدم. وتحوي الرسالة (1) المعلومات التالية:

– الاسم:

– رقم الهوية:

– الحالة الصحية:

– صالحة لغاية:

وتأمل إدارة التطبيق من الجميع متابعة حسابات “تطبيق توكلنا” في وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر التحديثات بهذا الخصوص.

مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة

إدارة تطبيق توكلنا

(1) تعتبر الرسالة النصيّة وسيلةً مُعتمدةً لإثباتِ الحالة الصحيّة وأيُّ سوء استخدام للرسالة أو محتواها سيعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.