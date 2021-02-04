“فلكية جدة”: الزهرة سيقترن بزحل السبت المقبل

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن سماء السعودية والوطن العربي تشهد صبيحة يوم السبت، اقتران كوكبي الزهرة وزحل بالأفق الشرقي حيث سيفصل بينهما 0.4 درجة فقط قبل شروق الشمس بوقت قصير لذلك فإن ضوء شفق الصباح ييؤثر على رؤية الاقتران بالعين المجردة.

ويعد الزهرة أكثر لمعانا من زحل بحوالي 65 مرة بالوقت الحالي، وسيكونان أمام كوكبة الجدي، ويمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية تلسكوب منخفض القوة أو من خلال المنظار.

سيظهر الكوكبان قريبان من بعضهما بالنسبة للراصد لأنهما يقعان على نفس خط الرؤية من الأرض ولكن ليس في الفضاء، فكوكب الزهرة يتحرك في مدار يقع ما بين الأرض والشمس، في حين أن زحل يتحرك خلف الأرض بل وخلف كوكب المشتري فزحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

يذكر أنه بعد يوم الاقتران سيستمر الزهرة بالهبوط باتجاه الشمس كل يوم وسوف يلتقي كوكب المشتري ويقترن به في 11 فبراير الجاري.