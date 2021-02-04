أمين عام الجامعة العربية يدين اغتيال الناشط اللبناني لقمان سليم

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء الخميس، بأشد العبارات جريمة اغتيال الناشط والمعارض اللبناني لقمان سليم والذي عثر عليه مقتولا في سيارته صباح اليوم 4 فبراير الجاري في بلدة العدوسية بالنبطية جنوب لبنان.

وأعرب الأمين العام عن بالغ تعازيه لأسرة الشهيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية في بيان، بأن الجامعة العربية إذ تستنكر هذه الجريمة البشعة، وتؤكد ضرورة الكشف عن ملابساتها ومعاقبة مرتكبيها، فإنها تحذر من انزلاق لبنان إلى منعطف خطير وحالة من الانفلات والعودة به الى مسلسل الاغتيالات المشين.

وأضاف المصدر أن إنقاذ لبنان من هذا الوضع المتدهور على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، يتطلب من جميع الأطراف تحمل المسؤولية وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى، للإسراع في تشكيل حكومة الاختصاصيين الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، والخروج من هذا النفق المظلم الذي يهدد استقرار لبنان وسلمه الأهلي.