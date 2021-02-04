بدأ في الساعة الـ 10 من مساء الیوم الخمیس، تطبیق عدد من الإجراءات الوقائیة والاحترازية لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ،(والتي أعلنت عنھا وزارة الداخلیة.
وتشمل أبرز الإجراءات:
– إيقاف المناسبات وحفلات الزواج، واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.
– ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعیة على 20 ً شخصا، وذلك لمدة 10 أيام
قابلة للتمديد.
– إيقاف كل الأنشطة والفعالیات الترفیھیة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
– إغلاق دور السینما والمراكز الترفیھیة الداخلیة، وأماكن الألعاب ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضیة،
لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
– تكثیف الجھود الرقابیة في تطبیق البروتوكولات والاحترازات من كل الجھات واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات.
– تكلیف وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان فرق میدانیة للتأكد من الالتزام بتطبیق الإجراءات الوقائیة
والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولبس الكمامة في المقابر.
– تشدد الوزارة والجھات الرقابیة الأخرى الرقابة على المطاعم والمقاھي لتطبیق الإجراءات الاحترازية، مع وضع
كامیرات مراقبة ولوحات تنبه بأن المكان مراقب بھا، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات.
– توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جمیع أوقات الیوم، وتجھیز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبیق
التباعد الاجتماعي، وتفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر.
بدء تطبيق 9 إجراءات جديدة للحد من انتشار #كورونا
بدأ في الساعة الـ 10 من مساء الیوم الخمیس، تطبیق عدد من الإجراءات الوقائیة والاحترازية لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ،(والتي أعلنت عنھا وزارة الداخلیة.