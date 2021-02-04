بدء تطبيق 9 إجراءات جديدة للحد من انتشار #كورونا

بدأ في الساعة الـ 10 من مساء الیوم الخمیس، تطبیق عدد من الإجراءات الوقائیة والاحترازية لمواجھة انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید 19 ،(والتي أعلنت عنھا وزارة الداخلیة.

وتشمل أبرز الإجراءات:

– إيقاف المناسبات وحفلات الزواج، واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

– ألا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعیة على 20 ً شخصا، وذلك لمدة 10 أيام

قابلة للتمديد.

– إيقاف كل الأنشطة والفعالیات الترفیھیة لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

– إغلاق دور السینما والمراكز الترفیھیة الداخلیة، وأماكن الألعاب ومراكز التسوق والصالات والمراكز الرياضیة،

لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

– تكثیف الجھود الرقابیة في تطبیق البروتوكولات والاحترازات من كل الجھات واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات.

– تكلیف وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان فرق میدانیة للتأكد من الالتزام بتطبیق الإجراءات الوقائیة

والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولبس الكمامة في المقابر.

– تشدد الوزارة والجھات الرقابیة الأخرى الرقابة على المطاعم والمقاھي لتطبیق الإجراءات الاحترازية، مع وضع

كامیرات مراقبة ولوحات تنبه بأن المكان مراقب بھا، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات.

– توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جمیع أوقات الیوم، وتجھیز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبیق

التباعد الاجتماعي، وتفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر.