“ليندركينج “.. المبعوث الأمريكي الجديد إلى اليمن .. المخضرم الذي يرى الحوثيين عصابة إرهابية

عين الرئيس الامريكي جو بايدن الدبلوماسي تيموثي ليندركينج لمنصب المبعوث الامريكي الخاص إلى اليمن.

و ليندركينغ هو دبلوماسي أمريكي مخضرم، عمل في وزارة الخارجية الامريكية حتى الآونه الاخيرة، وكان بمنصب نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو .

الجدير ذكره هو ان ليندركينغ مؤيد لتصنيف مليشيات الحوثي جماعة “إرهابية”، حيث قال في أحد تصريحاته، “السبب في إثارة تصنيف الحوثيين كإرهابيين، أن الجماعة تتصرف كجماعة إرهابية فهي تستهدف البنية التحتية والمدنيين، ويعمقون علاقتهم مع فيلق القدس وهي منظمة إرهابية اليمن”.

كما ان ليندركينغ، كان يشرف حتى الآونة الأخيرة على شؤون الخليج واليمن في قسم الشرق الأدنى داخل وزارة الخارجية، وقبل ذلك كان ثاني أكبر مسؤول في سفارة واشنطن بالسعودية.

وعمل تيموثي ايضا في السفارة الامريكية بالعراق و و السفارة بالكويت.