المسابقات الأوروبية الكبرى تجتمع لبحث صيغة جديدة لـ”الأبطال”

ستعقد مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى لكرة القدم اجتماعاً عبر الإنترنت غداً الجمعة، لمناقشة خطط الاتحاد الأوروبي “يويفا” لتغيير صيغة دوري أبطال أوروبا مع إدخال تغييرات كبيرة على دور المجموعات.

ويجري “يويفا” مشاورات مع الأندية وروابط الدوري بشأن كيفية جعل دور المجموعات أكثر إثارة ويفضل الاتحاد الأوروبي اللجوء لخيار زيادة عدد مباريات هذا الدور.

وتركزت المحادثات على إلغاء دور المجموعات بشكله الحالي حيث توجد ثماني مجموعات حاليا تتألف كل واحدة من أربعة فرق يواجه كل فريق ثلاثة منافسين على ملعبه وخارجه.

ويؤدي الشكل الحالي لمباريات تصبح نتيجتها مجرد تحصيل حاصل، حيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة ربما قبل مباراة أو مباراتين من نهاية دور المجموعات.

ويدرس اليويفا تغيير هذه الصيغة والاعتماد على أخرى تلعب خلالها الفرق 32 مع عشرة منافسين مختلفين.

وسيسمح ذلك بمزيد من المباريات ويأمل “يويفا” أن يجني المزيد من الإيرادات من خلال هذه الصيغة والوصول إلى قاعدة أكبر من الجماهير.