منها 3 مراكز شهيرة… إغلاق 104 منشآت تجارية خالفت احترازات كورونا في جدة

أغلقت أمانة جدة 104 منشآت تجارية منها ثلاثة مراكز شهيرة مخالفة لتعليمات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك خلال الجولات الميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبيد البقمي أن الفرق الميدانية نفذت 380 جولة تفتيشية من خلال البلديات الفرعية.

مشيرا إلى أن الأمانة أعدت خططاً لتنفيذ حملات ميدانية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على التزام المنشآت بتطبيق القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية.

ومؤكداً في الوقت ذاته استمرارا الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كورونا المستجد وعدم تهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة.

يذكر أن الأمانة نفذت خلال الفترة الماضية جولات رقابية على المحال والأسواق وقاعات الأفراح للتأكد من الالتزام بالاشتراطات وإجراءات الوقاية المتبعة بارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين.

وتطبيق البروتوكولات حيث بلغ عدد المواقع التي تم غسلها وتطهيرها وتعقيمها 6652 موقعاً، بعدد آليات معدات وحاويات 62324 جرى تطهيرها وتعقيمها.

كما نفذت الأمانة حملة بمشاركة نحو 2000 متطوع من عدة جهات حكومية وخاصة للتوعية بالإجراءات الإحترازية في الواجهات البحرية والمرافق العامة والأسواق التجارية للمساهمة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الوقائية.