أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لأعلى مستوى في عام متجهة نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر، بالتزامن مع تعهد “أوبك+” بالالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” “مايكل مكارثي” إن التزام “أوبك+” بالاتفاق كان عامًلا إيجابيًا، مضيفًا: “وحينما يتوفر لدينا إشارات بشأن نمو اقتصادي أفضل فإن ذلك كله يدفع الأسعار نحو الارتفاع”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أبريل بنحو 0.7% إلى 59.24 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% عند 56.70 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن “بيكر هيوز” بيانات منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري في وقت لاحق اليوم.