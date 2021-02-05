شاهد التفاصيل: وظائف إدارية وتقنية شاغرة للجنسين من حملة الدبلوم في الرياض

أعلنت شركة إمداد الخبرات عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم فما فوق للعمل في مدينة الرياض.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف الشاغرة تفاصيلها كالتالي:
مساعد موارد بشرية – تمهير Human Resources Assistant – Tamheer:درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.
محلل أعمال Business Analyst: بكالوريوس نظم معلومات, نظم معلومات إدارية
خبرة لا تقل عن سنتين في تحليل الأعمال ومعرفة في استخدام نظام (BPMN).
محاسب Accountant: دبلوم أو بكالوريوس تخصص المحاسبة أو ما يعادلها وسابقة في نفس المجال مع القدرة على تحليل البيانات المالية.
مدير العمليات Operations Manager: بكالوريوس أو ماجستير إدارة أعمال, إدارة عمليات
خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات في منصب قيادي.
محلل بيانات Data Analyst: بكالوريوس إدارة أعمال, علوم بيانات, نظم معلومات إدارية أو ما يعادلهم وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل الأعمال.
مدير منتج Product Manager: بكالوريوس أو ماجستير علوم حاسب وهندسة حاسب
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذو صلة بتقنية المعلومات.
ومن ضمن الشروط عامة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
وسيتم التقديم من خلال الرباط التالي:
https://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=6427225&geoId=92000000&sortBy=DD