الذهب يواجه أسوأ أسبوع في شهرين ونصف

ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى فيما يزيد عن شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني في ظل صعود الدولار، بحسب ما نشرت “رويترز”.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1796.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد عن اثنين بالمئة لأدنى مستوياته منذ أول ديسمبر أمس الخميس. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6 بالمئة وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر تشرين الثاني.