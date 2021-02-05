“الخضيري”: الزيوت المهدرجة سبب أمراض القلب والشرايين

حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات من الزيوت المهدرجة ، مشيراً إلى أنها المسبب الرئيس لأمراض القلب والشرايين والانسداد.

وقال الخضيري – في برنامج “اليوم” على قناة الإخبارية- الزيوت المهدرجة هي ليست زيت نباتي سائل بل هو زيت متصلب يسمى نباتي “الزبدة” ، وتم استخدامه في الستينات والسبيعينيات وله ميزة يعطي قوام السمن ونكهته فهو مادة حافظة.

وتابع: الزيت النباتي يتم غليه من ٢٤٥-٢٥٠ ثم يضاف الهيدروجين إليه ويصبح مهدرج ، واستخدم كبديل السمن كانوا يعتقدون سبب تصلب الشرايين من الزيت.

وأوضح أنه تم اكتشاف أنه لا يذوب داخل الجسم ، بل يحتفظ به وأصبح يسبب أمراض القلب والشرايين والانسداد.

وأضاف: في ٢٠١٨-٢٠١٩ منع استخدامه لأنه مادة حافظة يبقى من ٦- ٨ أشهر وهو سبب رئيس للأمراض، وهذا النوع يوجد في المطاعم وفي المخابز.

وبين أنه في ٢٠٢٠ منع استخدام السمن النباتي “الزيوت المهدرجة” جزئياً وخطورة الزيوت المهدرجة تبقى في جسم الإنسان تكّون ترسبات لن تتحلل ويتم التخلص منها عن طريق تناول بعض مضادات الأكسدة والبرامج الغذائية الجيدة مثل تناول الليمون والورقيات الحارة والفواكه الحمضية والخضار وممارسة الرياضية تقلل وتخلص الجسم على المدى طويل.

وختم الدكتور “الخضيري” مشددا أنه من الأفضل استخدام الزيوت النباتية وعلى رأسها زيت الزيتون يتحمل بالطبع إلى ١٨ دقيقة والغلي إذا زاد عن ١٨ دقيقة تتكسر ويفقد فائدته ويصبح فيه مواد ضارة واستخدام القلاية الهوائية.