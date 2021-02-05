أمانة القصيم تنفذ 1700 جولة رقابية وتغلق 14 منشأة مخالفة

أغلقت أمانة منطقة القصيم يوم أمس الأربعاء (14) منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تنفيذ (1735) جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

جاء ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

وتضمنت الجولات الرقابية يوم أمس الأربعاء إصدار (192) إشعار ومخالفة بلدية و (35) مخالفة للتدابير الاحترازية ،ومصادرة (889) من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأصدرت أمانة منطقة القصيم تعليمات مساء يوم أمس تؤكد على اشتراط تفعيل تطبيق (توكلنا) للدخول للمطاعم والكافيهات والمراكز التجارية .