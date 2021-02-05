الرئاسة الفلسطينية تدين بشدة عمليات القتل اليومي لأبناء شعبها

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرائم القتل اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها جريمة قتل الشاب خالد نوفل (34) عاماً برصاص المستوطنين فوق أرضه المصادرة في قرية رأس كركر في محافظة رام الله.

وطالب الناطق الرسمي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه السياسة العدوانية للحكومة الإسرائيلية وجيشها الاحتلالي الذي يسترخص الدم الفلسطيني للنيل من صمود شعبنا واقتلاعه من أرضه وترابه، والاستمرار بسياسة الهدم والتهجير كما حصل في قرية حمصة بالأغوار الشمالية التي دمرها الاحتلال لسرقة الأرض الفلسطينية.

وقال أبو ردينة، إن سياسات القتل والتدمير وسرقة الأرض عبر الاستيطان المدان دولياً وغير الشرعي على الأرض الفلسطينية واستمرار سياسة الاقتحامات والمصادرة والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية – التي كان آخرها الاعتداء على دور العبادة في مدينة القدس المحتلة من قبل أحد المستوطنين – لن تجلب السلام والأمن والاستقرار لأحد، وإن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً مدافعاً عن أرضه ووطنه مهما بلغت التضحيات.