سؤال “المتقاعدين” ببرنامج مسابقات على القناة السعودية يثير الضجة.. إساءة أم ثقافة؟

اصطف مغردون في اتجاه واحد ضد برنامج مسابقات على القناة السعودية الأولى، تضمن في أحد حلقاته سؤالا اعتبروه مسيئا لشريحة المتقاعدين، وما زاد غضبهم أن مصدر الاستغراب جاء من خارج الحدود وتحديدا صحيفة CNN الناطقة بالعربية.

والسؤال الذي تداوله نشطاء “تويتر” نص على “وش أكثر شي يسويه السعودي بعد تقاعده؟”، ووضعت القناة للمتسابق 4 خيارات للإجابة ، وهي “يسافر من ديرة لديرة، أو يتفرغ للمزرعة أو يطفي اللمبات أو يعصب على كل شي”.

وتناولت صحيفة CNN السؤال محل السخرية الذي وُصف أنه يسخر من المتقاعدين، واستعرضت جملة من التغريدات، وكتبت: “تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من برنامج مسابقات يبث على القناة السعودية الأولى مع ذكر وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي للفت نظره”.

ومن بين الردود والتعليقات الواردة على ما أثير حول هذه الحلقة، علّق الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، بتغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: “مؤسف جداً أن نرى مثل هذا الطرح عبر شاشة وطنية”.