“الغذاء والدواء”: الرنين المغناطيسي آمن.. وهذه المخاطر قد تحدث نتيجة استخدامه

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، هو نوع من أنواع التصوير الطبي يستخدم المجال المغناطيسي وموجات الراديو لإنشاء صور مفصلة لأعضاء وأنسجة الجسم.

وأضافت أن فحص الرنين المغناطيسي (MRI) آمنًا بمجمله، لكن من المهم الانتباه إلى بعض المخاطر التي قد تحدث نتيجة استخدامه.

وتمثلت الماطر في خطر تمغنط المعادن القريبة والمحيطة داخل غرفة الفحص وجذبها للجهاز، ضرورة إزالة جميع الأجسام المعدنية والهاتف والبطاقات الممغنطة قبل دخول غرفة الفحص، إخبار الممارس الصحي بوجود أجهزة طبية مزروعة في الجسم كمنظم ضربات القلب وغيره أو الأعضاء المعدنية المزروعة.