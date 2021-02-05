“البلديات” تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت وتدعو للتبليغ عن المخالفين عبر 940

كثفت الفرق الميدانية في الأمانات والبلديات، اليوم، جولاتها التفتيشية على الكثير من المنشآت التجارية في مدن المملكة للتأكد من الالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية والتقيد بالاشتراطات الصحية والبيئية وتوفير كل سبل السلامة الصحية.

ونفذت الفرق الميدانية عدة جولات تفتيشية وفق خطط الحملات الميدانية للوقوف على التزام المنشآت.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استمرار الجهود الخاصة بالإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس “كورونا” وعدم التهاون مع المخالفين وفق التعليمات الصادرة ، مشيرة إلى أنه تم إغلاق عدد من المحال المخالفة في عدة مدن، وتنوعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلاً عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية.

ودَعت الوزارة إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.