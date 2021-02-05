أمانة القصيم تنفذ أكثر من 1900 جولة رقابية وتغلق 25 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

أغلقت أمانة منطقة القصيم، أمس، 25 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بعد تنفيذ 1961 جولة رقابية على المنشآت التجارية على مستوى المنطقة.

يأتي ذلك ضمن الجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها أمانة منطقة القصيم وكافة بلديات المنطقة لتطبيق أعلى مستوى من الإجراءات الاحترازية والوقائية في المطاعم والمجمعات التجارية وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية بتوجيه ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.

كما تضمنت الجولات الرقابية، إصدار 209 إشعارات ومخالفات بلدية و43 مخالفة للتدابير الاحترازية ،ومصادرة 320 من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.