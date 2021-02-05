التعاون: حكم مباراة #النصر حرمنا من ركلة جزاء ولم يراجع الـ VR

هاجمت إدارة نادي التعاون أداء الطاقم التحكيمي لمواجهة فريقها الأول لكرة القدم أمام النصر، بقيادة سلطان الحربي، مشيرة إلى أن قراراته كانت متباينة، ومؤكدة أنه ارتكب أخطاءً تعد امتدادًا لأخطاء سابقة تعرض لها الفريق.

وخسر التعاون أمام النصر 0-3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «مرسول بارك» لحساب الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدت إدارة التعاون في بيانها الذي نشرته عبر الحساب الرسمي للنادي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، استياءها من القرارات التحكيمية المتكررة تجاه الفريق، على حد ذكرها، والتي كان آخرها ما حدث في مباراة النصر من الحكم سلطان الحربي بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة عند الدقيقة الـ 3:48 من زمن الشوط الأول، مؤكدة على أن حكم الساحة وحكم الـ VAR، لم يحركا ساكنا.

وبينت إدرة التعاون أن هناك حالات أخرى ضد الفريق لاقت تفاعل واهتمام من الحكام بالعودة مراراً وتكراراً لتقنية الـ VAR والتوقف طويلاً مثل ضربة الجزاء النصراوية غير الصحيحة والتي كانت خارج منطقة الجزاء، بحسب البيان التعاوني.

وأكدت الإدارة التعاونية أن الأخطاء التحكيمية في مواجهة النصر ماهي إلا امتداد لأخطاء سابقة تعرض لها فريقها هذا الموسم في مبارياته أمام الباطن العين الرائد الفيصلي، رغم الدعم الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية والتقنيات التي تم توفيرها للحكم السعودي، مطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيجاد حلول عاجلة لهذه الأخطاء التحكيمية.