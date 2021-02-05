تحديد هوية مسؤول عن تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات بالقصيم

أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمعٍ مخالف للائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، داخل إحدى الاستراحات ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن هذا التجمع المخالف ، وصاحب المنشأة ، والمشاركين بهذا التجمع ، وتطبيق العقوبة المقررة نظاماً بحقهم ، كما تم تحديد هوية من قام بتوثيق التجمع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظام الجرائم المعلوماتية ، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وجرى إحالته لفرع النيابة العامة.