حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد في 9 مناطق بالمملكة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية وجازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.