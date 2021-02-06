انقطاع الانترنت في جميع أنحاء ميانمار

أعلنت مجموعة “نيتبلوكس” المستقلة أن شبكة الانترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد السبت بعد أيام من انقلاب عسكري تزامن مع انقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي ترصد قطع الانترنت في جميع أنحاء العالم إن ميانمار “تواجه الآن انقطاع الإنترنت للمرة الثانية الثاني على مستوى البلاد” منذ الساعة العاشرة (03,30 ت غ).

ويأتي ذلك بعد ساعات من تقارير أكدتها “تلينور”، إحدى الشركات الرئيسية التي تزود خدمة الانترنت في ميانمار، أن السلطات أمرت بحظر موقعي تويتر وانستغرام “حتى إشعار آخر” الجمعة.

واعتقلت زعيمة بورما المدنية سو تشي والرئيس وين مينت في مداهمات نفذها الجيش فجر الاثنين.

وأعاد الانقلاب الخاطف بورما الى الحكم العسكري، واضعاً حداً للتجربة القصيرة للديمقراطية التي استمرت 10 سنوات في هذا البلد.

وبحلول الأربعاء شرع النظام الجديد في التضييق على فيس بوك الذي يعد إلى حد ما وسيلة الاتصال الرئيسية في ميانمار، وذلك بعدما اكتسبت “حركة عصيان مدني” ضد الانقلاب زخماً على شبكة الانترنت.

وأبلغت شبكة مراقبة الإنترنت “نتبلوكس” أيضاً عن تشويش على خدمات تطبيق واتساب.