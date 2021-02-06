عند التسوية: الذهب يسجل خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، لكن المعدن حقق هبوطاً أسبوعياً بفعل قوة العملة الأمريكية والتفاؤل النسبي حيال آفاق الاقتصاد.

واستفاد المعدن النفيس اليوم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف بأقل من التوقعات في الشهر الماضي، ما يشير لتباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.

وكان الذهب قد تعرض لضغوط هبوطية واضحة في وقت سابق من هذا الأسبوع جراء ارتفاع العملة الأمريكية في أعقاب بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة مثل طلبيات المصانع ونشاط الخدمات.

كما شهدت الفضة تقلبات حادة هذا الأسبوع، بعد أن انضمت لقائمة اهتمامات مستثمري التجزئة الذين تدخلوا لشراء المعدن الأبيض بعد طفرة التداولات التي شهدتها “وول ستريت” في الأسبوع الماضي.

وعند التسوية، سجلت عقود الذهب تسليم شهر أبريل ارتفاعا بنسبة 1.2%، ما يعادل 21.80 دولارا، ليسجل 1813 دولار للأوقية، لكنها حققت خسائر أسبوعية تقارب 2%.

كما صعد سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر مارس بنسبة 3% أو 79 سنتاً إلى 27.019 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب أسبوعية تبلغ 0.4%.