الشرطة تحقق في حوادث عنف خطيرة جنوب لندن

قالت الشرطة البريطانية إنها تحقق فيما لا يقل عن 5 حوادث عنف خطيرة وقعت بشكل منفصل في جنوب لندن في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، شملت حادث طعن قاتل لكن لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى وجود صلة بين جميع هذه الحوادث.

وأضافت الشرطة أن 9 أشخاص آخرين أصيبوا وأنه تم منح رجال الشرطة سلطات إضافية لوقف وتفتيش أي شخص في منطقة كرويدون حتى صباح اليوم السبت.

وقالت نيكي أروسميث، كبيرة مفتشي مباحث شرطة العاصمة في بيان إنه وقع عدد من المشاجرات العنيفة البشعة وغير الضرورية، بما في ذلك واحدة أدت بشكل مأساوي إلى خسائر في الأرواح.

وأضافت أنه تم إرسال عناصر إضافية من قوة مكافحة جرائم العنف ومجموعة الدعم الإقليمي لردع ومنع أي أعمال عنف أخرى.