السديس لمنسوبي شؤون الحرمين: طبّقوا الأنظمة بحق كل من لم يتقّيد بالإجراءات الاحترازية

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتحويل جميع الاجتماعات والفعاليات والبرامج (عن بعد)، وذلك في إدارات الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لهما.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يبذل الجميع أقصى الجهود في اتباع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة في مكافحة فايروس كورونا، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة و الاختصاص، للإسهام في الحد والوقاية من تفشي هذه الجائحة.

كما وجه الشيخ السديس على تطبيق الأنظمة بحق من لم يتقيد بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس “كورونا” المستجد من منسوبي الرئاسة والوكالة.