العراق: عملية استخباراتية تضبط المخزن الرئيسي للمواد المتفجرة في الأنبار

تمكنت قوات الأمن العراقية اليوم السبت ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري واستناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة من قبل المصادر من ضبط المخزن الرئيسي للأعتدة والمواد المتفجرة لمايسمى ولاية الانبار في عصابات داعش بالمناطق الصحراوية القريبة من قضاء هيت ناحية كبيسة.

ومن المعروف ان هذا المخزن تستخدمه وتعتمد عليه العصابات الإجرامية للقيام بعمليات ارهابية في الاقضية (هيت والرمادي و الفلوجة) ضمن محافظة الانبار.

وقد تم العثور بداخله على ٢٠ عبوة لاصقة مغناطيسية و ١٠ احزمة ناسفة منها دروع شرطة مفخخة و ٢٠ جهاز تفجير و ١١٩ عبوة ناسفة و ٢٥٠ قداح تفجير كهربائي وعادي وبكرتان من فتيل الكوارتز و ٦ سبح تفجير.

حيث تم رفع المواد وضبطها وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة .