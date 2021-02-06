الأمل في الأمطار.. حريق غابات أستراليا يدمر 86 منزلاً

يواصل عمال الإطفاء مكافحة حريق غابات هائلاً على مشارف مدينة بيرث بولاية أستراليا الغربية،

وفر الآلاف من منازلهم في بيرث مما زاد من تعقيد عزل عام لمدة 5 أيام فرضته السلطات الإثنين في عاصمة أستراليا الغربية بعد أن سجلت الولاية أول حالة عدوى بفيروس كورونا في 10 أشهر.

وقال دارين كليم مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ في الولاية إن عمال الإطفاء نجحوا في احتواء الحريق الذي دمر 86 منزلاً، مما يعني أنهم أوقفوا انتشاره لكنه لا يزال مستعراً.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي نقله التلفزيون: “نتوقع بدء الأمطار الخفيفة بعد ظهر اليوم لكن الأمطار الغزيرة التي ستساعدنا في مواجهة الحريق لن تحدث قبل المساء وحتى الغد”.

وتابع: “لكن الدمار الذي تسبب فيه سيلازمنا لفترة طويلة”.

وأنهت بيرث، التي يعيش فيها مليوناً نسمة وسجلت إصابة واحدة بفيروس كورونا قبل أسبوع، عزلاً عاماً استمر 5 أيام الجمعة بعدما لم ترصد أي حالة إصابة خلال هذه الفترة