النقل: تحميل مقاول محطة قطار الحرمين في جدة كافة تكاليف الإصلاح والصيانة #عاجل

كشفت وزارة النقل عن مستجدات عملية الإصلاح والترميم في محطة قطار الحرمين في جدة، والتي شهدت حريقا هائلا قبل 11 شهرا.

وقال وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن عملية الإصلاح في محطة قطار الحرمين السريع في جدة تسير بوتيرة متسارعة، وسيتم تشغيل المحطة قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف الوزير، خلال لقاء معه على قناة «الإخبارية»، أن محطة قطار الحرمين ستكون جاهزة قبل حج هذا العام، وستكون سعة قطار الحرمين المزدوج 834 راكباً.

في سياق متصل، رفع وزير النقل “آيات الشكر لقيادتنا الرشيدة على موافقتها الكريمة بإصلاح محطة قطار الحرمين السريع وتحمل المقاول كافة التكاليف، وعمل الشركة المنفذة لإنهاء كافة الإصلاحات قبل موسم الحج القادم”.

وأضاف الوزير، في بيان: “سعدت بالوقوف على سير تنفيذ الأعمال، وسنواصل المتابعة لضمان الإنجاز بأعلى معايير السلامة”.