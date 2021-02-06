ارتفاع أسعار الذهب في السعودية ..  وعيار 21 عند 190.95 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 6 فبراير2021، بعد تراجع استمر لمدة 3 أيام متتالية.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع الجمعة، بعد التعافي من أدنى مستوى فيما يزيد على شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني في ظل صعود الدولار.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، نحو 218.22 ريال (58.19 دولار)، مقابل 216.05 ريال (57.61 دولار)، في تعاملات أمس الجمعة.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 190.95 ريال (50.92 دولار)، مقابل 189.05 ريال (50.41 دولار)، أمس.

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى مستوى 163.67 ريال (43.64 دولار) مقابل 162.04 ريال (43.21 دولار)، أمس.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية، نحو 127.30 ريال (33.95).