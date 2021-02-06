لا تستند إلى أساس.. واشنطن ترد على اتهامات وزير داخلية أردوغان

نفت وزارة الخارجية الأمريكية اتهامات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بأن “الولايات المتحدة كانت وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو / تموز” وذكرت أن واشنطن ليس لها دور في هذا الأمر.

وأوضح بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن تصريحات المسؤولين الكبار في الحكومة التركية والمزاعم الأخرى غير المسئولة والتي لا تستند إلى أساس بشأن مسئولية الولايات المتحدة عن أحداث وقعت في تركيا تتعارض مع وضع تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي ” ناتو” وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة لم تشارك في محاولة الانقلاب على السلطة في تركيا عام 2016 ودانتها فورا، بحسب ما نشرتة صحيفة الزمان التركية.

يذكر أن صويلو قال إن الولايات المتحدة أدارت محاولة الانقلاب التي شهدته بلاده منتصف يوليو 2016 بينما نفذتها حركة الخدمة التي يقيم ملهمها المفكر الإسلامي فتح الله غولن، في بنسلفانيا الأمريكية وترفض واشنطن تسليمه لأنقرة لعدم وجود أدلة منطقية على الاتهامات التركية.