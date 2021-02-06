الصين تقر استخدام لقاح سينوفاك بيوتيك المضاد لـ”كوفيد-19″ جماهيريا

قالت شركة سينوفاك بيوتيك اليوم السبت إن الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين وافقت رسميا على الاستخدام الجماهيري للقاح (كورونافاك) الواقي من كوفيد-19 والذي ابتكرته وحدة تابعة لها.

وهذا هو ثاني لقاح لكوفيد-19 يحصل على تصريح باستخدامه جماهيريا في الصين بعد لقاح طوّره معهد تابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ونال موافقة الجهة الرقابية في ديسمبر كانون الأول.

وكان اللقاحان يستخدمان بالفعل في برنامج تطعيم بالصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وذكرت سينوفاك في بيان صحفي أن إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروجواي ولاوس وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح كورونافاك الذي طوره معمل سينوفاك لعلوم الحياة.

وقالت سينوفاك إن الموافقة استندت إلى نتائج استُخلصت على مدى شهرين من تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة أجريت في الخارج ولم يتم الحصول على البيانات التحليلية النهائية لها بعد.

ويخضع لقاح سينوفاك للاختبار في تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة في دول منها البرازيل وتركيا وإندونيسيا وتباينت نسب فعاليته في كل دولة.