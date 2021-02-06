يستخدم لزعزعة الاستقرار.. نائب أميركي يحذر صندوق النقد من إقراض إيران

حذر النائب الأميركي ستيف ووماك، السبت، صندوق النقد الدولي من منح قرض لإيران.
وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر، “نظام إيران سيستخدم القرض لأجندته المارقة وزعزعة الاستقرار، وليس لمساعدة الشعب الذي يمارس بحقه القمع”.
كما أضاف “يجب على إدارة بايدن – وصندوق النقد الدولي – رفض أي تمويل يدعم هذه الدولة الراعية للإرهاب”.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ”العربية” اليوم، إنه سيتم التشاور مع الحلفاء والكونغرس بشأن اتفاق جديد مع إيران، مبيناً أن قضية إيران تهم جداً الإدارة الأميركية.
وأضاف “نحتاج لجهود وتعاون المجتمع الدولي”، مبينا أنه من الطبيعي الانتقال لاحقا لبحث ملفي الصواريخ ووكلاء طهران.
كما أوضح أن المبعوث بشأن إيران يعمل على تشكيل فريق خبراء، مؤكدا أنه ما زال في مرحلة التشاور وليس هناك حاليا خطوات باتجاه إيران.